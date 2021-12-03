Правительство ПДС отвергло предложение депутатов – социалистов предоставить в будущем году гражданам право на льготу при оплате налога на недвижимое имущество.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил поправку к налогово -бюджетной политике, которая предусматривает 15%-ную скидку при оплате налога.

Аргументируя отказ, представители кабмина заявили, что налог на недвижимое имущество является прямым источником доходов для местных властей, а скидка снизит объем собранных средств.

Напомним, что льгота при оплате налога на недвижимость в срок до 1 июля существовала в течение многих лет и давала возможность малообеспеченным семьям сэкономить мизерные 15% средств для расходов на потребительские нужды.