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Газета "Кишиневские новости"

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Учителя Молдовы протестуют против отмены годовой премии

Учителя Молдовы протестуют против отмены годовой премии
03 декабря
18:10 2021
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Работники сферы образования отреагировали на решение правительства Гаврилицы, которое отменило годовую премию для бюджетников. Об этом говорится в пресс-релизе профсоюзной федерации образования и науки, которая представляет интересы свыше 105 тыс. сотрудников. Реакция последовала после того как правительство рассмотрело поправки к законопроекту о бюджете на 2022 год.

«Рассмотрев заключения правительства на поправки к этим важным законам, приходим к выводу об отсутствии права получать годовую премию не только по итогам 2020 года, но и неясности с оплатой годовой премии за 2021 г, что непозволительно, тем более, когда большинство базовых ставок увеличивается только на 5,6% – 5,9%, а потребительские цены только за 10 месяцев 2021 года выросли на 8,29%», – говорится в заявлении профсоюза.

Члены профсоюза призывают правительство изыскать финансовые средства для выполнения обязательств по выплате премий 105 тыс. сотрудникам.

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