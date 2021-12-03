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Газета "Кишиневские новости"

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Что связывает партии президента Санду ПДС и экс-премьера Филата ЛДПМ

Что связывает партии президента Санду ПДС и экс-премьера Филата ЛДПМ
03 декабря
17:45 2021
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Историческая ретроспектива от вице-председателя парламента, депутата ПСРМ Влада Батрынчи. 

В ходе заседания парламента, на котором обсуждались поправки в Кодекс о выборах, Батрынча напомнил парламентскому большинству о том, что значительная часть фракции ПДС состояла в ЛДПМ в период, когда либерал-демократы финансировались из средств, украденных в Банка де Економий. Реплика Батрынчи последовала после того как один из депутатов ПДС обвинил ПСРМ в незаконном финансировании.

«Когда пытаетесь политизировать дискуссию, делаете это зря, особенно когда пытаетесь обвинить нас. Мы каждый раз напоминаем вам как ЛДПМ, в которой состояло как минимум половина фракции ПАС, финансировалась в 2014 году за счет средств БЕМа, а потом эти деньги пришлось возвращать гражданам с процентами. Напомним и о конвертах для депутатов, министров, советников и об американской компании, которая предоставляла услуги пиара ЛДПМ. Она указана и в отчете Кролл, так что не углубляйтесь в политическую историю», – посоветовал Батрынча.

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