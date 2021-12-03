Председатель ПСРМ Игорь Додон 3 декабря провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся укрепления торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между нашими странами.

Лидер социалистов подчеркнул, что его деятельность на посту председателя недавно созданного Молдавско-Российского делового союза будет способствовать активизации двухсторонних экономических контактов, росту российских инвестиций в Молдову, поддержке отечественных производителей, продвижению общественных и гуманитарных проектов, и по ряду других направлений.

В ближайшее время Игорь Додон планирует провести официальную презентацию и запуск работы Делового Союза с участием руководства ряда ассоциаций молдавского бизнеса и представителями партнеров из Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая сегодня объединяет более 7000 российских предприятий.