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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон анонсировал запуск работы Делового Союза

Игорь Додон анонсировал запуск работы Делового Союза
03 декабря
14:25 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон 3 декабря провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

На встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся укрепления торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между нашими странами.

Лидер социалистов подчеркнул, что его деятельность на посту председателя недавно созданного Молдавско-Российского делового союза будет способствовать активизации двухсторонних экономических контактов, росту российских инвестиций в Молдову, поддержке отечественных производителей, продвижению общественных и гуманитарных проектов, и по ряду других направлений.

В ближайшее время Игорь Додон планирует провести официальную презентацию и запуск работы Делового Союза с участием руководства ряда ассоциаций молдавского бизнеса и представителями партнеров из Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которая сегодня объединяет более 7000 российских предприятий.

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