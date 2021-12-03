Правительство ПДС отвергло поправку депутата – социалиста Петру Бурдужи о введении нулевой ставки на реинвестированную прибыль для экономических агентов.

Кабмин аргументировал отказ тем, что якобы бюджет потеряет в первый год внедрения этой меры 1,9 млрд леев, во второй – 3,2 млрд леев.

В ходе слушаний по налогово -бюджетной политике экономические агенты обратились к правительству с тем, чтобы в 2022 году применялась нулевая ставка на реинвестированный доход. Министр финансов Думитру Будянски тогда заявил, что нулевая ставка не является лучшим стимулирующим инструментом.

Согласно депутату ПСРМ Петру Бурдужи данная мера является альтернативным источником поддержки для бизнеса и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

«У нас катастрофическая ситуация, так как бизнес не инвестирует по простой причине – нет предсказуемости, растет импорт, деньги используют физические лица на потребительские кредиты. У нас рост потребления в 2021 году, а бизнес держит деньги на депозитах в банках», – отметил Бурдужа.

В ходе предвыборной кампании ПДС обещала в качестве одной из мер поддержки бизнеса именно внедрение нулевой ставки на реинвестируемую прибыль.

Отметим, что во время предвыборной кампании лидеры ПДС обещали введение нулевой ставки на прибыль для компаний. Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте законопроект о внедрении нулевой ставки на реинвестированную прибыль. Однако документ получил отрицательный отзыв правительства, а среди причин названы «риски дестабилизации публичных финансов». Впоследствии депутаты ПДС полностью отвергли инициативу оппозиции.