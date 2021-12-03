Вице-председатель парламента, депутат – социалист Влад Батрынча призвал административный совет Национального агентства по регламентированию в энергетике подать в отставку. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, на котором была одобрена отставка одного из директоров ведомства Штефана Крянгэ

«В марте 2021 года парламент единогласно выразил вотум недоверия регулятору. Мы не понимаем отсутствие реакции со стороны НАРЭ. Почему мы видим только одну отставку? Призываем остальных директоров последовать примеру г-на Крянгэ и уйти», – заявил Батрынча.

Напомним, что Штефан Крянгэ подал в отставку 22 ноября.