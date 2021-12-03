Председатель парламента Игорь Гросу пообещал депутатам, что у них 3 декабря будет короткий рабочий день. Спикер сообщил, что пленарное заседание закроется в 16.00. Это произошло после того как депутат Блока коммунистов и социалистов Елена Боднаренко сделала замечание Гросу о том, что на прошлой неделе, когда принимались такие важные законы как повышение пенсионного возраста, заседание закончилось посреди ночи.

«Сейчас я вам обещаю, что сегодня заседание завершится к 4 часам дня, чтобы мы успели к семьям и заняться другими делами», – ответил Гросу.