Правительство Гаврилицы отвергло предложение Блока коммунистов и социалистов отменить повышение зарплат депутатов, премьера, министров и президента страны.

Правительство ПДС не поддержало поправки фракции Блока коммунистов и социалистов об отмене повышения зарплат депутатов, премьера, министров и президента страны.

«Поправки Блока коммунистов и социалистов (…) не поддерживаются, так как базовая ставка носит временный характер и используется в первые годы внедрения закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе, а среднесрочная цель установить единые базовые ставки для всех категорий сотрудников бюджетной сферы», – говорится в заключении кабмина.

Фракция Блока коммунистов и социалистов предложила отменить повышение зарплата для высокопоставленных чиновников. Оппозиция считает, что увеличение для них зарплаты является нелогичной мерой и неэффективным использованием общественных средств.

Напомним, что правительство увеличило на будущий год фонд оплаты труда для администрации президента с 17,2 до 19,7 млн леев, парламенту с 118 до142 млн, Конституционному суду с 11,9 до 14,8 млн леев. Одновременно бюджет сферы образования был сокращен с 2,84 млрд до 2,74 млрд леев.