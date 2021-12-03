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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове повысят зарплаты властям за счет средств на образование

В Молдове повысят зарплаты властям за счет средств на образование
03 декабря
13:50 2021
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Правительство Гаврилицы отвергло предложение Блока коммунистов и социалистов отменить повышение зарплат депутатов, премьера, министров и президента страны.

Правительство ПДС не поддержало поправки фракции Блока коммунистов и социалистов об отмене повышения зарплат депутатов, премьера, министров и президента страны.

«Поправки Блока коммунистов и социалистов (…) не поддерживаются, так как базовая ставка носит временный характер и используется в первые годы внедрения закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе, а среднесрочная цель установить единые базовые ставки для всех категорий сотрудников бюджетной сферы», – говорится в заключении кабмина.

Фракция Блока коммунистов и социалистов предложила отменить повышение зарплата для высокопоставленных чиновников. Оппозиция считает, что увеличение для них зарплаты является нелогичной мерой и неэффективным использованием общественных средств.

Напомним, что правительство увеличило на будущий год фонд оплаты труда для администрации президента с 17,2 до 19,7 млн леев, парламенту с 118 до142 млн, Конституционному суду с 11,9 до 14,8 млн леев. Одновременно бюджет сферы образования был сокращен с 2,84 млрд до 2,74 млрд леев.

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