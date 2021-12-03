Премьер Наталья Гаврилица не исключает, что в Молдове могут ввести новые противоэпидемические ограничения. В ходе пресс-конференции глава кабмина заявила, что из-за нового штамма коронавируса накануне зимних праздников могут быть предприняты дополнительные профилактические меры.

«Новый штамм был признан вызывающим озабоченность и, учитывая приближающиеся рождественские праздники, мы действительно обсуждали, в том числе и с предпринимателями и другими заинтересованными сторонами, профилактические меры для защиты граждан от нового вала», – сказала Гаврилица.