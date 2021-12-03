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Газета "Кишиневские новости"

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Молдову накануне рождественских праздников ждут новые ограничения

Молдову накануне рождественских праздников ждут новые ограничения
03 декабря
13:50 2021
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Премьер Наталья Гаврилица не исключает, что в Молдове могут ввести новые противоэпидемические ограничения. В ходе пресс-конференции глава кабмина заявила, что из-за нового штамма коронавируса накануне зимних праздников могут быть предприняты дополнительные профилактические меры.

«Новый штамм был признан вызывающим озабоченность и, учитывая приближающиеся рождественские праздники, мы действительно обсуждали, в том числе и с предпринимателями и другими заинтересованными сторонами, профилактические меры для защиты граждан от нового вала», – сказала Гаврилица.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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