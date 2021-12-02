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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 декабря 348845 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 декабря 348845 излечившихся
02 декабря
19:30 2021
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На сегодняшний день в стране 348845 человек прошли лечение и 9162 умерли от инфекции COVID-19.    

На 2 декабря в Молдове подтверждены  365165 случаев заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 3813 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9471 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1540 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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