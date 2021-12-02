На сегодняшний день в стране 348845 человек прошли лечение и 9162 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 декабря в Молдове подтверждены 365165 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3813 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9471 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1540 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 220 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).