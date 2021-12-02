В ходе очередной рабочей поездки по стране председатель ПСРМ Игорь Додон посетил 2 декабря г. Рышканы, где провел встречи с горожанами.

«Как прежде, много общаюсь с народом. Люди не скрывают тревоги за настоящее и будущее, жалуются на повсеместный рост цен и тарифов, упрекают власти в отсутствии интереса к проблемам страны.

Со своей стороны обещал, что буду и далее по мере возможностей помогать людям», – написал Игорь Додон в социальной сети.

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