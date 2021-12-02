В партии социалистов Республики Молдова в резкой форме отреагировали на экстраординарное решение ЦИК по выборам в Бельцах. В заявлении партии подчеркивается, что режим Майи Санду активно идет по пути захвата государства по образцу гнусного режима Владимира Плахотнюка. Именно в таком смысле следует рассматривать преступное решение, принятое вчера ночью Центральной избирательной комиссией, подвластной правящему режиму, которая аннулировала всенародное голосование жителей Бельц по прямому указанию Майи Санду, говорится в декларации ПСРМ.

«Несмотря на то, что Партия Шор является нашим политическим конкурентом, мы считаем, что произошедшее в отношении кандидата, исключенного из избирательной гонки, является незаконным и преступным со стороны режима, который использовал в групповых интересах государственные институты, такие как Службу информации и безопасности, Министерство внутренних дел, а также Центральную избирательную комиссию. Режим Плахотнюка поступал точно так же в отношении других избирательных конкурентов, которых он незаконно снял с предвыборной гонки или даже аннулировал результаты выборов. Фактически режим не придумал ничего лучше, чем аннулировать голосование и проигнорировать выбор почти 48% избирателей, участвовавших в первом туре новых выборов примара муниципия Бельцы.

ПСРМ неоднократно обращала внимание на то, что режим Санду захватывает государственные институты, в том числе те, которые по закону должны быть независимыми. Так они подчинили прокуратуру, судебные органы и спецслужбы. Все они были превращены, как и во времена Плахотнюка, в орудия борьбы с политическими оппонентами вопреки своей конституционной миссии. Фактически многие злоупотребления со стороны этих институтов совершаются теми же людьми, которые служили олигарху Плахотнюку, а теперь находятся на службе у действующего антидемократического режима», – констатируют в Партии социалистов.

ПСРМ призывает дипломатические миссии, аккредитованные в Кишиневе, обратить внимание на отклонение от принципов и норм верховенства закона и предупреждает, что в противном случае в этой части Европы сформируется авторитарный режим, который будет постоянно нарушать принципы демократии и игнорировать закон.