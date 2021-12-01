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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 декабря 348276 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 декабря 348276 излечившихся
01 декабря
21:35 2021
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На сегодняшний день в стране 348276 человек прошли лечение и 9141 умер от инфекции COVID-19.    

На 1 декабря в Молдове подтверждены  364433 случая заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 3972 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9440 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1184 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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