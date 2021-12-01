На сегодняшний день в стране 348276 человек прошли лечение и 9141 умер от инфекции COVID-19.

На 1 декабря в Молдове подтверждены 364433 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3972 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9440 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1184 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).