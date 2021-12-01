ПДС критиковала нас за бюджетный дефицит в 14 млрд леев, а сами утвердили 15 млрд леев, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova.

«Нас критиковали за 14 млрд леев, но мы пообещали его снизить и благодаря временному правительству, которое работало до августа, он сократился на 5-6 млрд леев. У них 15 млрд леев. Стоимость займа на внутреннем рынке 7%, при нас было 3%. В бюджете следующего года я не вижу программы «Хорошие дороги», на которую мы направляли 1,2 млрд леев. А они изъяли из бюджета 1,3 млрд леев и отдали «Энергокому» за просто так», – с возмущением говорил Игорь Додон.

Напомним, что в 2020 году из Дорожного фонда выделена рекордная сумма – более 2,7 млрд леев – на ремонт дорог и дополнительно ещё более одного миллиарда леев на программу «Хорошие дороги для всех», в рамках которой каждый населенный пункт страны получил минимум один миллион леев.