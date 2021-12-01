В законе о бюджете на 2022 г. не предусмотрены единовременных выплат пенсионерам, чей доход ниже 4 тыс. леев. Об этом в ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«В 2019 г. мы начали выплачивать единовременное пособие тем, у кого доход ниже 4 тыс. леев. Платили эти средства дважды в год – на Пасху и к Новому году. В 2020 году это было 700 и 900 леев. В 2021 году -1 тыс. леев. Это мера поддержки тоже аннулирована. Что мы имеем в итоге?

Первое – повышение пенсионного возраста. Второе – отмена индексации пенсий дважды в год. Третье – отмена единовременного пособия к праздникам. И они еще имеют наглость ходить по телеканалам и говорить, что все хорошо», – недоумевает Игорь Додон.

Напомним, что правящая партия ПДС проголосовала в парламенте за увеличение пенсионного возраста с 1 января 2022 года до 63 лет как для мужчин, так и для женщин.