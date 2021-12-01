В случае с передачей долга госпредприятию «Энергоком» нарушено все, а если рассматривать вопрос по элементам – там возникает множество вопросов. Об этом в ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Понятно, что прокуратура сейчас этим не займется. Все боятся. Но взяли 1,3 млрд леев из госбюджета и отдали частному предприятию («МолдоваГаз»- ред.). У нас существуют большие опасения, ведь на 1,3 млрд они сделали зачет исторических долгов на покрытие текущих долгов. А когда станет вопрос о тех 700 млн долларов – об историческом долге, то или в тариф его включат или снова возьмут деньги из бюджета. Но и в обоих случаях – это будет происходить за наш счет», – пояснил ситуацию Игорь Додон.

Напомним, что по решению правящего большинство средства из госбюджета были перечислены предприятию «Энергоком» для погашения текущей задолженности «МолдоваГаз» перед российским поставщиком природного газа.