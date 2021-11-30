К марту 2022 неэффективное управление газовым кризисом обойдется стране в 5-6 млрд леев. Об этом в ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он сообщил, что в Молдове существовали предпосылки для сохранения тарифа в 4,2 лея за кубометр газа до марта 2022 года.

«До марта Молдова потребила бы 700 млн кубометра. Умножаем на 6 – на разницу между старым и новым тарифом, то есть нужно было 4 млрд леев, чтобы в платежке за газ был прежний тариф – 4,2 лея и у простого человека, и для экономического агента. И тогда не пошли бы вверх цены вообще – ни на тепло, ни на продукты.

Что делает власть? Они дают 1,6 млрд леев на непонятный механизм компенсаций, 1,3 млрд дают на непонятную и незаконную схему через “Энергоком”, 300 млн тратят на закупку газа у Польши и Украины по 1200 долларов. То есть они уже потратили 3,3 млрд, а нужно было всего 4 млрд, чтобы сохранить старый тариф», – сказал Додон.

Он добавил, что это далеко не все предстоящие расходы, из-за которых власти попали в порочный круг.

«Правительству придется больше платить за коммунальные услуги в детсадах, школах, больницах. Те люди, которые не смогут платить за газ – будут накапливать долги. Их придется снова покрывать за счет бюджета и к марту общая сумма может составить 5-6 млрд леев. Вот что значит неэффективное управление», – пояснил Игорь Додон.