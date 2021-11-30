Чем быстрее ПДС спустится на землю, тем лучше будет для страны, заявил в эфире телеканала Primul in Moldova председатель ПСРМ Игорь Додон.

«То, что я вижу сейчас – это дежа вю. Мы это уже видели в 2010-2013 г.г., когда находились в оппозиции. Тогда западники тоже хвалили и хлопали по плечу Филата и других. Но у них медовый месяц длился 3 года, а у этих прошло три месяца, и они уже падают», – сказал Додон.

К весне Партия социалистов опередит ПДС в части электоральной поддержки, говорит лидер социалистов Игорь Додон, ссылаясь на данные социологических исследований. Он призвал представителей правящей партии «спуститься на землю».

«Мы придем к тому, что электоральная поддержка будет на нашей стороне, а власть у правых. Получится, что легитимности у них не будет. И в таких случаях обычно происходят неприятные вещи для власти», – сказал Додон.