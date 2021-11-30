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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 347708 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 347708 излечившихся
30 ноября
19:40 2021
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На сегодняшний день в стране 347708 человек прошли лечение и 9119 умерли от инфекции COVID-19.    

На 30 ноября в Молдове подтверждены  363774 случая заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 4079 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9639 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1482 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 180 в крайне тяжелом состоянии(26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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