Действующее правительство Молдовы отменяет все социальные блага, утвержденные социалистами в последние годы, заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе рабочего заседания с депутатами-социалистами. Экс-президент подчеркнул, что уже отменена индексация пенсий дважды в год, которая проводилась 1 апреля и 1 октября; отменяется выплата пенсионерам единовременной помощи дважды в год (в 2020 году – 700 леев в январе и 900 леев в октябре, в 2021 – 1000 леев на Пасху); повышается возраст выхода на пенсию.

«Ни одна из важных инфраструктурных программ, успешно реализованных правительством ПСРМ, не будет продолжена правительством PAS в течение следующего года. Так, в законопроекте о госбюджете на 2022 год не предусмотрены средства на продолжение программы «Хорошие дороги для всех», в рамках которой в течение 2020-2021 годов были отремонтированы участки дорог во всех сёлах страны», – написал Игорь Додон в социальной сети.

Также участники совещания констатировали отсутствие мер поддержки бизнеса (в том числе на период пандемии), субсидирование процентов по займам и кредитам, взятым экономическими агентами; снижение ставки НДС для гостиничного и ресторанного бизнеса; субсидирование рабочих мест за счет дополнительного финансирования заработной платы при трудоустройстве молодых кадров, граждан, находящихся за рубежом, и людей с ограниченными возможностями и т.д.

«Ни одно из предложений оппозиции не принято действующей властью. В этой ситуации очевидно, что мы не будем поддерживать эти проекты, и вся ответственность за экономический спад и социальный геноцид ляжет на плечи президента Республики Молдова и ее партию PAS», – заявил Игорь Додон.