Депутаты Блока коммунистов и социалистов после заявления министра труда и социальной защиты Марчела Спэтаря о том, что в Молдове декретный отпуск «атипично длинный», охарактеризовали его как антисоциального и антигуманного чиновника.

Депутат – социалист Алла Дарованная жестко раскритиковала данное заявление, назвав его шокирующим и направленным против людей. Она отметила, что параллельно с повышением пенсионного возраста ПДС обозначила новую цель – сократить период ухода за ребенком.

«Я встретила сегодня трех мам. Спросила их о пособиях и на что их хватает. Их размер 2-3 тыс. леев. На вопрос – на что их хватает, они взялись за головы. Расходы на одного ребенка минимум 5 тыс. леев, только одежда стоит 1 тыс. леев. У нас два параллельных мира: мамы в отпуске по уходу за ребенком и пособия, которые они получают, а в другом – министерство, которое должно быть социальным министерством», – сказала Дарованная.

Она обвинила власти в том, что они думают только о том, как отобрать у граждан деньги и заставить их работать больше. Дарованная заявила, что подобная политика не приведет к возвращению сограждан в страну.

«Считаем такую политику антигуманной, антисоциальной, четко ориентированной против интересов граждан Молдовы, страны, которая и так сталкивается со сложными социальными проблемами, в том числе демографическими», – отметила депутат – социалист.

Она напомнила о предвыборных обещаниях ПДС, одно из которых касалась гибкого отпуска для родителей, увеличения пособий и модернизации детсадов.

«А сейчас что у нас? Претензии власти в том, что мамы получают чересчур долго пособия по уходу за ребенком. И это в условиях, когда рождаемость в стране снижается из года в год», – сказала Дарованная.

Она также добавила, что все инициативы ПСРМ в парламенте, направленные на улучшение ситуации, неизменно отвергаются правящей партией.