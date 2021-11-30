С 1 января 60 тыс. человек не смогут выйти на заслуженную пенсию. За счет повышения пенсионного возраста правящее большинство положит в карман правительства 1,5 млрд леев. Об этом в ходе брифинга заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Он назвал происходящее в Молдове надвигающимся социальным адом.

«Ежедневно министры произносят странные, мягко говоря, вещи. И возникает вопрос: за это ли голосовали люди. Они не голосовали за выросшие цены, за увеличенные тарифы, за сокращение социальных расходов и увеличение пенсионного возраста. При Альянсе здравоохранение начали измерять рентабельностью, а сейчас эти процессы идут еще быстрее. ПДС строит антисоциальное государство. Я приведу пример: в 2022 году единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается всего на 500 леев, а мы в тяжелый, эпидемиологический год, нашли возможность повысить его на 1200 леев. Думается, что происходит это неспроста, потому что у нынешних властей основная задача – убить желание рожать в Молдове», – сказал Односталко.

Он считает, что антисоциальная политика правящего большинства является следствием тайных соглашений о получении кредитов от внешних партнеров.