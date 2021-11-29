Президент Молдовы Майя Санду, выступая перед жителями Единец, заявила, что снижение пенсионного ценза означало бы большую нагрузку на граждан.

«Снижение является популизмом социалистов, когда они поняли, что теряют власть. Самая большая проблема на сегодня – это соотношение пенсионеров к числу работников и малое количество тех, кто работает. Это означает, что тот, кто работает сегодня, должен платить кроме налогов и пенсию тем, кто работал, но, к сожалению, деньги исчезли и мы знаем как», – сказала Санду.

Напомним, что по инициативе ПДС пенсионный возраст в Молдове был увеличен до 63 лет для мужчин и женщин.