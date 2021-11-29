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Газета "Кишиневские новости"

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Кто скрыл от президента Молдовы грядущее увеличение зарплат депутатов

Кто скрыл от президента Молдовы грядущее увеличение зарплат депутатов
29 ноября
21:50 2021
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Президент Майя Санду заявила, что не знает ничего об увеличении зарплат парламентариям. В рамках визита в Единицы глава государства призналась, что не видела данный закон.

«Не думаю, что зарплаты депутатов вырастут. Не видела этот закон. Когда заработает экономика, у нас будет больше доходов в бюджете, тогда поговорим о росте зарплат и пенсий», – заявила Санду.

Зарплаты депутатов вырастут в будущем году на 1400 леев и достигнут 19500 леев. Такие данные содержатся в законопроекте о бюджете -2022, одобренном ПДС в первом чтении. Документ предусматривает в том числе и рост зарплаты президента на1500 леев. Доход Майи Санду составит 21 тыс. леев в месяц.

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