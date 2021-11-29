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Газета "Кишиневские новости"

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Почему помощникам президента Молдовы в кризис увеличивают зарплаты

Почему помощникам президента Молдовы в кризис увеличивают зарплаты
29 ноября
21:45 2021
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что бюджет ее администрации вырастет в 2022 г., чтобы покрыть рост зарплат сотрудников ведомства. Об этом она сообщила в Единицах, отвечая на вопросы журналистов.

«Бюджет администрации вырос только в той мере, чтобы обеспечить рост зарплат определенных категорий, как предусматривает закон об оплате труда. Он был одобрен два года назад и предусматривает определенные этапы увеличения зарплат для всех чиновников. Соответственно, определенные сотрудники аппарата президента подпадают под его действие и у них должна вырасти зарплата как и у других», – заявила Санду.

Уточним, что в 2022 бюджет аппарата президента вырастет почти на три млн леев, по сравнению с 2021 г.

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