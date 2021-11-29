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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Молдове в разгар кризиса власти меняют мебель в парламенте

Почему в Молдове в разгар кризиса власти меняют мебель в парламенте
29 ноября
12:40 2021
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Руководство парламента объявило тендер на покупку шкафов и кондиционеров.

Секретариат парламента объявил тендер на приобретение 20 тумбочек, 10 шкафов для одежды и 5 для документов. Общая стоимость закупки – 50 тыс. леев.

В то же время руководство парламента планирует приобрести и два кондиционера стоимостью почти 50 тыс. леев. Согласно документам, они должны иметь функции режима охлаждения и обогрева воздуха.

Напомним, что недавно руководство парламента заказало и три бронированных двери. На эти цели из госбюджета выделено еще 50 тыс. леев.

Странно, что эти закупки посчитали в руководстве парламента необходимыми именно сейчас, когда в стране экономический кризис, цены растут ежедневно, а в бюджете не находят средств для повышения зарплат медикам и учителям.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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