Руководство парламента объявило тендер на покупку шкафов и кондиционеров.

Секретариат парламента объявил тендер на приобретение 20 тумбочек, 10 шкафов для одежды и 5 для документов. Общая стоимость закупки – 50 тыс. леев.

В то же время руководство парламента планирует приобрести и два кондиционера стоимостью почти 50 тыс. леев. Согласно документам, они должны иметь функции режима охлаждения и обогрева воздуха.

Напомним, что недавно руководство парламента заказало и три бронированных двери. На эти цели из госбюджета выделено еще 50 тыс. леев.

Странно, что эти закупки посчитали в руководстве парламента необходимыми именно сейчас, когда в стране экономический кризис, цены растут ежедневно, а в бюджете не находят средств для повышения зарплат медикам и учителям.