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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 ноября 346067 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 ноября 346067 излечившихся
27 ноября
21:05 2021
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На сегодняшний день в стране 346067 человек прошли лечение и 9054 умерли от инфекции COVID-19.    

На 27 ноября в Молдове подтверждены  362326 случаев заражения новым коронавирусом.            

В настоящее время 4452 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10063 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1320 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 152 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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