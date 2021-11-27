На сегодняшний день в стране 346067 человек прошли лечение и 9054 умерли от инфекции COVID-19.

На 27 ноября в Молдове подтверждены 362326 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4452 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10063 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1320 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 152 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).