Министр сельского хозяйства Молдовы Виорел Герчу откровенно заявил в ходе пресс-конференции, что не останавливающийся вал подорожаний продолжится, признавшись в бессилии ведомства повлиять на этот процесс.

«Цены на импорт, топливо, удобрения увеличились не только в Молдове. Минсельхоз не устанавливает цены на сельхозпродукцию, их устанавливает рынок. Важно, чтобы у сельхозпроизводителей был доступ к качественному рынку с тем, чтобы внедрять современные технологии, но хочу сказать, что по месте роста цена на импорт неизбежно растут и цены на конечную продукцию. Мы не живем в изолированном мире. Изменения в мире влияют и на нас», – заявил Герчу.