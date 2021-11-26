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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Молдовы предсказывает новый рост цен на сельхозпродукцию

Кабмин Молдовы предсказывает новый рост цен на сельхозпродукцию
26 ноября
22:55 2021
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Министр сельского хозяйства Молдовы Виорел Герчу откровенно заявил в ходе пресс-конференции, что не останавливающийся вал подорожаний продолжится, признавшись в бессилии ведомства повлиять на этот процесс.

«Цены на импорт, топливо, удобрения увеличились не только в Молдове. Минсельхоз не устанавливает цены на сельхозпродукцию, их устанавливает рынок. Важно, чтобы у сельхозпроизводителей был доступ к качественному рынку с тем, чтобы внедрять современные технологии, но хочу сказать, что по месте роста цена на импорт неизбежно растут и цены на конечную продукцию. Мы не живем в изолированном мире. Изменения в мире влияют и на нас», – заявил Герчу.

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