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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 ноября 344414 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 ноября 344414 излечившихся
25 ноября
20:15 2021
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На сегодняшний день в стране 344414 человек прошли лечение и 8985 умерли от инфекции COVID-19.    

На 25 ноября в Молдове подтверждены  361116 случаев заражения новым коронавирусом.           

В настоящее время 4698 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10268 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1628 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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