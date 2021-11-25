На сегодняшний день в стране 344414 человек прошли лечение и 8985 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 ноября в Молдове подтверждены 361116 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4698 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10268 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1628 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 183 в крайне тяжелом состоянии(30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).