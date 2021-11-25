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Газета "Кишиневские новости"

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Министр финансов Молдовы нашел оправдание роста зарплат депутатов

Министр финансов Молдовы нашел оправдание роста зарплат депутатов
25 ноября
16:45 2021
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Нужно уважать чиновников, с таким призывом министр финансов правительства ПДС Думитру Будянски обратился к парламентариям в ответ на вопрос о зарплатах депутатов, которая в 2022 году увеличится на 7,7% по сравнению 5,6% для учителей.

«У каждого человека есть семья и возможности. Давайте быть честными, давайте уважать чиновников, потому что они занимают должности, несут огромную ответственность, у них огромные риски и не предлагать что – то вроде: мол, другие заслуживают не меньше», – ответил Будянски.

Согласно законопроекту о бюджете на будущий год, зарплата депутата вырастет на 1400 леев и достигнет 19500 леев. Президент страны Майя Санду будет получать 21 тыс. леев, что на 1500 больше, чем до сих пор. Зарплата учителя увеличится только на 316 леев – до средних 6 тыс. леев.

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