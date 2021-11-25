Пятница, 26 ноября 2021, 13:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Парламентская оппозиция Молдовы против повышения пенсионного возраста

Парламентская оппозиция Молдовы против повышения пенсионного возраста
25 ноября
16:40 2021
Версия для печати

Блок коммунистов и социалистов предложил снять с повестки дня законопроект об увеличении пенсионного возраста, внесенный депутатами правящего большинства ПДС. С таким обращением выступил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Мы предлагаем исключить из повестки дня этот законопроект. Он не выдерживает никакой критики – ни с технической точки зрения, ни по сути. Пенсионный возраст был увеличен в 2018 году под давлением международных структур, без каких-либо консультаций, заявил Односталко во время заседания парламента.

Однако правящее большинство ПДС отвергло предложение оппозиции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,77+0,13%
EUR19,99+0,49%
GBP23,64+0,01%
UAH0,66+0,09%
RON4,04+0,48%
RUB0,23–1,30%

Курсы валют в MDL на 26.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд