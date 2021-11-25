Блок коммунистов и социалистов предложил снять с повестки дня законопроект об увеличении пенсионного возраста, внесенный депутатами правящего большинства ПДС. С таким обращением выступил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Мы предлагаем исключить из повестки дня этот законопроект. Он не выдерживает никакой критики – ни с технической точки зрения, ни по сути. Пенсионный возраст был увеличен в 2018 году под давлением международных структур, без каких-либо консультаций, заявил Односталко во время заседания парламента.

Однако правящее большинство ПДС отвергло предложение оппозиции.