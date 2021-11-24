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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2022 году фермеры будут платить больше налогов в бюджет

В Молдове в 2022 году фермеры будут платить больше налогов в бюджет
24 ноября
21:20 2021
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С следующего года физические лица, не являющиеся плательщиками в социальный фонд, такие как сезонные работники, будут платить больше налогов.

Правительство ПДС увеличило для этой категории лиц размер сборов до 12 838 леев для страхования на основании индивидуального договора с Национальной кассой социального страхования. В этом году размер этого взноса составлял 11 331 лей.

В случае физических лиц – собственников или арендаторов сельхозугодий, обрабатывающих участки самостоятельно, годовой сбор предусмотрен в размере 3270 леев, который ранее составлял 2886 леев.

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