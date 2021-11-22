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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 ноября 341043 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 ноября 341043 излечившихся
22 ноября
20:25 2021
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На сегодняшний день в стране 341043 человека прошли лечение и 8869 умерли от инфекции COVID-19.    

На 22 ноября в Молдове подтверждены  358857 случаев заражения новым коронавирусом.         

В настоящее время 5535 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11056 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1822 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 213 в крайне тяжелом состоянии(32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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