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Газета "Кишиневские новости"

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Кто угрожает жизни и.о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу

Кто угрожает жизни и.о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу
22 ноября
20:25 2021
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По указанию президента Майи Санду и.о. генерального прокурора Думитру Робу пользуется услугами телохранителей Государственной службы охраны и госзащиты. Об этом сообщает портал Telegraph.md со ссылкой на официальные источники.  

«В ответ на ваш запрос от 22 ноября 2021 года Служба Госохраны и защиты сообщает: и.о. генерального прокурора г-н Думитру Робу пользуется государственной защитой со стороны Службы на основании ст.6 п.3 закона 134/2008», – говорится в официальном ответе ведомства.

Отметим, что согласно данному закону президент Молдовы имеет право распоряжаться об охране чиновников или членов их семей на основании письменного ходатайства, если существует опасность или информация об организации действий, которые несут опасность жизни, здоровью или свободе данных лиц.

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