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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Молдове МВД получит приоритетное финансирование в 2022 году

Почему в Молдове МВД получит приоритетное финансирование в 2022 году
22 ноября
13:50 2021
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Бюджет МВД в 2022 году увеличивается на 700 млн леев по сравнению с нынешним годом. Согласно закону о госбюджете -2022, одобренном правительством Гаврилицы, в будущем году МВД получит 3,7 млрд леев, при этом в 2021 г. ассигнования составляют 3 млрд леев.

Отметим, что бюджет МВД на один миллиард леев больше, чем средства, выделенные образованию и здравоохранению. Похоже, именно таковы приоритеты нового кабмина Молдовы. Судя по этому странному и необъяснимому шагу, новые власти решили превратить страну в полицейское государство?

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Ирина Нам

Ирина Нам

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