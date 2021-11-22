Бюджет МВД в 2022 году увеличивается на 700 млн леев по сравнению с нынешним годом. Согласно закону о госбюджете -2022, одобренном правительством Гаврилицы, в будущем году МВД получит 3,7 млрд леев, при этом в 2021 г. ассигнования составляют 3 млрд леев.

Отметим, что бюджет МВД на один миллиард леев больше, чем средства, выделенные образованию и здравоохранению. Похоже, именно таковы приоритеты нового кабмина Молдовы. Судя по этому странному и необъяснимому шагу, новые власти решили превратить страну в полицейское государство?