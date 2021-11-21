На сегодняшний день в стране 340293 человека прошли лечение и 8834 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 ноября в Молдове подтверждены 358202 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5651 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 11107 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1458 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 167 в крайне тяжелом состоянии(23 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).