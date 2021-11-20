Воскресенье, 21 ноября 2021, 05:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 ноября 339526 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 ноября 339526 излечившихся
20 ноября
21:41 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 339526 человек прошли лечение и 8799 умерли от инфекции COVID-19.    

На 20 ноября в Молдове подтвержден  357831 случай заражения новым коронавирусом.         

В настоящее время 5787 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11111 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1476 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,660,00%
EUR19,940,00%
GBP23,750,00%
UAH0,660,00%
RON4,030,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 21.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд