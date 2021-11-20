На сегодняшний день в стране 339526 человек прошли лечение и 8799 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 ноября в Молдове подтвержден 357831 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5787 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11111 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1476 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).