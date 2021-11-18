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Газета "Кишиневские новости"

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Кто в Молдове протолкнул своего протеже на пост директора ANRCETI

Кто в Молдове протолкнул своего протеже на пост директора ANRCETI
18 ноября
19:55 2021
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Депутат ПДС Думитру Алайба, возглавляющий комиссию по экономике, бюджету и финансам, продвигает своего друга Сергея Мержана на должность директора Национального агентства по разрешению споров (ANRCETI), чтобы облегчить доступ к общественным финансам. Об этом заявил депутат-социалист Василе Боля в ходе брифинга.

«Компания URALIS, которая принадлежит родителям Думитру Алайбы, связана с государственными фондами, которые тратят много средств на государственные закупки. Если вы поинтересуетесь, то узнаете, что с 2017 года компания родственников Алайбы выиграла тендеры на 90-100 млн леев. Вы видели борьбу, которую вел Алайба с Агентством по разрешению споров, потому что ведомство находило несоответствия и не давало компании URALIS дополнительный доступ к госфондам. Возможно, из-за этого Алайба создал видимость конкурса, а должность занял приближенный к нему человек», – заявил Боля.

Напомним, что недавно парламентское большинство назначило Сергея Мержана генеральным директором Агентства по разрешению споров. Мержан ранее работал с Алайбой в неправительственных организациях.

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