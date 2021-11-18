Команда компании IMAS приглашает вице-председателя парламента Михая Попшой на публичные дебаты. С таким заявлением выступил социолог Дору Петруци, которого ПДС обвинил в фальсификации результатов опроса Barometrul socio-politic, noiembrie 2021, согласно которому ПДС и президент Майя Санду пользуются меньшей поддержкой, чем до выборов 11 июля. В открытом письме Петруци отметил: если Попшой откажется от приглашения, он должен публично извиниться.

«С точки зрения, изложенной Попшоем, мы понимаем, что опубликованные результаты не отвечают его ожиданиям. Если он ознакомился с результатами, думаю, что г-н депутат мог бы заметить, что они в первую очередь не соответствуют ожиданиям граждан, которые были сформированы в предвыборный период. Чтобы выяснить больше аспектов, касающихся результатов опроса, приглашаем г-на депутата на публичные дебаты с участием СМИ и гражданского общества», – написал Петруци.

Напомним, что согласно результатам Barometru Socio-Politic президент станы Майя Санду не является самым рейтинговым политиком, первое место в опросе занял мэр столицы Ион Чебан. Также опрос демонстрирует, что почти 70% граждан недовольны работой президента. Исследование показывает, что доверие к команде ПДС значительно снизилось, а в случае проведения выборов в парламент, ПДС не набирает большинство голосов.