Представители транспортных компаний организуют на будущей неделе протест против министерства инфраструктуры и регионального развития. Ассоциация патронатов в сфере транспорта сообщила о дате и месте проведения мероприятия – 25 ноября на площади Великого национального собрания.

Протест обусловлен отсутствием решения правительства относительно запроса ассоциации об одобрении новых тарифов на пассажирские перевозки.

Председатель Совета ассоциации Олег Алекса заявил, что министерство «жонглирует цифрами и занято тем, что подкупает некоторых транспортников, чтобы они «подтвердили», что нынешний тариф реален.

Глава министерства Адрей Спыну заявил, что не может комментировать ситуация до получения полной информации. Спыну отметил, что в настоящее время проводится анализ, а затем будет сообщено о скором повышении тарифа.