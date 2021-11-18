Президент Майя Санду расписалась в некомпетентности собственного правительства. В рамках передачи на частном телеканале президент признала, что кабмин Натальи Гаврилицы не в состоянии повлиять на непрекращающийся рост цен.

«К сожалению, феномен роста цен есть, и правительство не может на это повлиять, потому что цены растут на мировом уровне», – сказала она. Санду считает, что этой проблемой должен заниматься Нацбанк, а правительство, полагает она, помогает гражданам, “поднимая пенсии и социальные пособия”.