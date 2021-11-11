Глава МВД Алла Ревенко отправляется с рабочим визитом в США за государственный счет. Портал Deschide.md опубликовал программу визита, в ходе которого молдавский чиновник проведет встречи с представителями Государственного департамента, военного ведомства и ФБР. Также в программе значатся несколько экскурсий и шоппинг с охраной.

Повестка визита: пятница, 12 ноября – поездка в Вашингтон, суббота, 12 ноября: 09.30 – 14.30: пешая экскурсия с охраной (памятники, туристические достопримечательности, музеи), воскресенье, 14 ноября: день отдыха, понедельник, 15 ноября: посещение ведомств и служб, а с 17:30 до 19:30: экскурсия(с охраной) в Pentagon City Mall (Arlington, VA). В молле расположены модные магазины и салон «Apple».

С 16 по 17 ноября запланированы встречи с американскими официальными лицами, а вечером шопинг(с охраной) в Potomac Mills Mall.

20 ноября Алла Ревенко планирует вернуться в Молдову.

Согласно источнику, в состав делегации также входят Александру Бежан – зам. главы Генерального инспектората полиции, Петру Цуркан – глава управления международного сотрудничества МВД и еще несколько высокопоставленных полицейских.