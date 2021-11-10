О поставках природного газа можно было договориться на условиях двухлетней давности и цена была бы на уровне 230-240 долларов. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV-Moldova.

«С политической точки зрения можно было добиться более лучших условий. Мы это делали по многим элементам, где экономической аргументации было мало, например, по беспошлинному доступу на российский рынок вина, яблок и т.д. При другой власти это было реально. Почему? Например, в странах ЕАЭС цена ниже 200 долларов. У стран, которые находятся в дружественных отношениях с РФ – Венгрии, Сербии – газ дешевле. Можно было бы договориться на условиях двухлетней давности и цена была бы 230-240 долларов и роста тарифов не было бы», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что в результате увеличения закупочной цены Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение об увеличении тарифа на природный газ с 4,3 до 11,08 леев за один кубометр.