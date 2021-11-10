Граждане Молдовы будут платить за природный газ в ноябре в два раза больше, чем население Румынии или Венгрии. Согласно анализу экономиста Вячеслава Ионицэ, если в октябре газ стоил 4,23 лея за кубометр, что было почти самым низким тарифом в Европе, то в ноябре этот показатель поднялся до среднеевропейского.

Так, с 1 ноября граждане Молдовы будут платить за кубометр газа 11,08 лея, в два с половиной раза больше, чем в Румынии – 5,51 лей или Венгрии- 5,34 лея.

Также жители Молдовы будут платить больше, чем в Польше, где цена равняется 6,54 леев, или в Словении – 9,51 леев.