Правящее большинство ПДС отказалось обсуждать инициативу ПСРМ о сохранении прежнего тарифа на первые 100 кубометров потребленного природного газа.

Депутаты ПДС из комиссии по экономике, бюджету и финансам отказались включить в повестку дня инициативу ПСРМ о выделении компенсаций потребителям природного газа, то есть сохранении прежнего тарифа на первые 100 кубометров потребленного природного газа.

Один из авторов законопроекта, депутат Петру Бурдужа обратил внимание правящего большинства на срочность данной инициативы, учитывая рост тарифа до 10,26 леев за кубометр газа.

Депутат ПДС Думитру Алайба заявил, что документ нельзя рассматривать из-за отсутствия заключения правительства. Между тем, Бурдужа напомнил, что правящее большинство неоднократно голосовало за законопроекты, у которых не было заключения кабмина.

Парламентарии ПСРМ считают, что радикальный рост тарифа приведет к взрывному повышению цен на все товары и услуги.

Отметим, что НАРЭ увеличил тариф на природный газ для конечных потребителей с 1 ноября 2021 года примерно в 2,4 раза – с 4,2 леев до 10,3 леев. Тариф, рассчитанный с учетом НДС, составляет 11,08 леев.

В НАРЭ также заявили, что далее неизбежно последует увеличение цен на воду, канализационные услуги и электричество.