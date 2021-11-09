На сегодняшний день в стране 327369 человек прошли лечение и 8193 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 ноября в Молдове подтверждены 348588 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8232 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12062 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2515 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 243 в крайне тяжелом состоянии(32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).