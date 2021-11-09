Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 ноября 327369 излечившихся
09 ноября
21:05 2021
На сегодняшний день в стране 327369 человек прошли лечение и 8193 умерли от инфекции COVID-19.
На 9 ноября в Молдове подтверждены 348588 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 8232 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12062 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2515 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 243 в крайне тяжелом состоянии(32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).