Депутаты ПСРМ передали на регистрацию законопроект о выделении компенсаций на оплату счетов за потребленный газ. Социалист Петру Бурдужа заявил в ходе брифинга, что данная инициатива призвана помочь гражданам справиться с возросшими расходами. Так, по его словам, компенсация должны составлять 6,04 леев за каждый кубометр газа, что эквивалентно размеру повышения.

«Мы, фракция социалистов, до последнего момента верили, что будет мудрое решение, которое поможет гражданам, чтобы они не страдали из-за радикального увеличения (…) Это абсолютно необходимая мера, потому что для нашего общество этот рост тарифов – абсолютный шок», – сказал депутат.

Отметим, что НАРЭ увеличил тариф на природный газ для конечных потребителей с 1 ноября 2021 года примерно в 2,4 раза – с 4,2 леев до 10,3 леев. Фактический тариф, рассчитанный с учетом НДС, составляет 11,08 леев.

Ранее председатель ПСРМ Игорь Додон раскритиковал решение властей удвоить тариф на природный газ, назвав его катастрофичным и потребовав принятия срочных мер поддержки населения.