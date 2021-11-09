Фракция ПСРМ, в заседании которой принял участие Игорь Додон, обсудила ситуацию, в которой оказались жители Республики Молдова после выборов 11 июля. В ходе дискуссии принято решение о том, что Партия социалистов составит альтернативный отчет о работе правительства Натальи Гаврилицэ, который будет опубликован в ближайшее время.

Также фракция социалистов сегодня зарегистрируют законопроект о выплате компенсаций всем потребителям газа, причем как физическим, так и юридическим лицам после того как в Молдове в несколько раз был увеличен тариф на природный газ.

Отдельно обсуждался ход районных партийных конференций, которые проходят во всех регионах страны, а также подготовка к cъезду ПСРМ, намеченному на 18 декабря с.г.