Более чем 11 леев за кубометр газа (включая НДС) приведут к цепному росту цен. Население замёрзнет зимой и окончательно обеднеет. Это – постыдные результаты первых 100 дней нового премьера, написал в соцсетях Игорь Додон.

«Если правительство ПДС заранее, летом, не позаботилось о переговорах с “Газпромом”, если президент спровоцировала дипломатический кризис с Россией, это исключительно их вина. И теперь обязанность руководства – исправить эти ошибки и обеспечить компенсациями в полном размере все социальные категории, включая экономических агентов, чтобы тарифы на газ не спровоцировали цепной рост цен на все услуги и товары. ПДС и глава государства должны говорить с Америкой и с Европой, с Соросом и остальными, со всеми их хозяевами и политическими партнёрами и найти деньги, а не займы под проценты, чтобы помочь населению.

Большинству граждан и так с трудом удавалось платить по 4 лея за газ в условиях, когда цены практически на все товары и услуги выросли, а 11 леев – это просто катастрофа, в результате которой пенсионеры и социально уязвимые категории населения могут умереть от холода, болезней или голода. Люди, которые платили около 1000 леев за отопление в месяц, теперь должны будут платить по 2000? Откуда они возьмут деньги, если вместо “европейских доходов” сегодня они страдают из-за задолженностей по зарплате?

Требуем срочного вмешательства государства и использования всех экономических и политических инструментов для предоставления полной компенсации гражданам. В противном случае люди оставят за собой право выйти на защиту своих интересов, здоровья и жизни другими путями», – с возмущением отреагировал на беспредел новой власти Додон.