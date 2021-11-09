Партия социалистов Республики Молдова в специальном заявлении выражает обеспокоенность повышением тарифов на природный газ для конечных потребителей с 1 ноября 2021 года с 4,2 леев до 10,3 леев. Тариф, рассчитанный с учетом НДС, составляет 11,08 леев. Это решение, принятое в начале холодного периода года и имеющее обратную силу, очень сильно ударит по большинству граждан, особенно с низкими и средними доходами, говорится в тексте ПСРМ. «Увеличение тарифов на газ более чем в два раза – это серьезный удар и для экономических агентов, в первую очередь для тех, кто использует природный газ в производственном процессе.

Сложилась серьезная ситуация, когда на фоне беспрецедентного роста цен на другие товары и продукты питания, зарегистрированного в последние месяцы, многие граждане и экономические агенты не смогут оплачивать новые счета за природный газ. Мы допускаем, что некоторые предприятия могут обанкротиться, а их сотрудники потеряют работу.

Более того, самый высокий рост тарифов на природный газ в истории страны вызовет лавину новых повышений цен на большинство продуктов, что неизбежно приведет к дальнейшему обнищанию населения страны. Производители тепла уже заявили, что после увеличения тарифов на газ они обязательно потребуют повышения стоимости централизованно поставляемой теплоэнергии.

В этих условиях ПСРМ призывает правительство и парламент срочно утвердить меры по государственной поддержке всех потребителей природного газа, как физических, так и юридических лиц. Мы в очередной раз подчеркиваем, что при отсутствии серьезной программы государственной поддержки многие граждане не смогут оплачивать счета за газ, а некоторые экономические агенты обанкротятся.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов уже подготовили законопроект, который предусматривает поддержку населения в случае повышения тарифов на газ. Мы надеемся, что этот проект будет рассмотрен и одобрен как можно скорее, чтобы государственная помощь была уже использована в ближайших счетах за природный газ», – подчеркивается в документе партии социалистов.